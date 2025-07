Tréner Trnavy hodnotí triumf na Malte: Mohli sme z toho vyťažiť viac. Chýba nám odvaha

VALLETTA. Futbalisti FC Spartak Trnava zvládli vstup do Konferenčnej ligy s odretými ušami.

Spartak poslal v prvom polčase do vedenia Libor Holík, v 79. minúte vyrovnal striedajúci Charleston.

„Dôležité je, že máme priaznivý výsledok do odvety. Som presvedčený, že tam to zvládneme trochu iným spôsobom.

„Nechceli sme hrať tak, ako sme hrali. Nebolo to dobré a vieme to. Vyhrali sme, čo je dôležité a verím, že si doma postrážime postup. Tam sme extrémne silní a verím, že im tam dokážeme dať góly,“ uviedol strelec prvého gólu Holík.

Pre 27-ročného obrancu to bol premiérový zásah v drese Spartaka: „Samozrejme, som rád. Čakám naň asi tri roky, naposledy som ho dal v lige za Jablonec. Z tohto pohľadu som rád a dúfam, že to tam bude padať častejšie.“

Dôležitý je výsledok

Pozápasovou témou boli aj podmienky, keďže teplota na Malte sa pohybovala okolo 35 stupňov Celzia.

„Bolo tu teplo a dusno a nie je to príjemné, ale snažili sme sa stále piť aj cez deň, aby sme boli nachystaní,“ konštatoval Holík.

„Dôležitý je výsledok, ktorý si nesieme domov. Chalani v tomto počasí veľmi bojovali, ihrisko nebolo ideálne. Ale podmienky sme mali obaja rovnaké, aj keď oni tu hrávajú.

Sme radi, že sme ustáli druhý polčas a domov si berieme prijateľný výsledok. Myslím si, že sme to zvládli a ideme do boja znovu,“ dodal Filip Twardzik, ktorý sa vrátil do zostavy Spartaka po zranení.