Banská Bystrica vstúpi do novej sezóny aj s Polievkom, navýšila aj rozpočet

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica vstúpia do novej sezóny 2023/2024 aj s kapitánom a slovenským reprezentantom Róbertom Polievkom.

Hoci sa vedú rokovania o jeho prestupe, rozhodnutie nepadlo a zostáva naďalej v kádri. Má totiž stále platnú zmluvu do konca budúcej sezóny.

Do mužstva prišlo deväť nových hráčov, odišlo osem. Klub spod Urpína by sa chcel znovu prebojovať do prvej šestky tabuľky Niké ligy a nadviazať tak na vlaňajšie piate miesto.