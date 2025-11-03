Gašparík dotiahol Górnik na čelo tabuľky. Vyhlásili ho za trénera mesiaca

Na snímke slovenský tréner Michal Gašparík.
Na snímke slovenský tréner Michal Gašparík. (Autor: TASR)
TASR|3. nov 2025 o 20:22
ShareTweet0

Slovákov tím v októbri neprehral ani raz.

ZABRZE. Slovenský futbalový tréner Michal Gašparík získal premiérové ocenenie tréner mesiaca v Poľsku.

Jeho tím Górnik Zabrze je po 14 kolách na čele tamojšej najvyššej súťaže Ekstraklasa o štyri body pred druhou Wislou Plock. Informáciu o udelení ocenenia priniesol oficiálny web súťaže.

Facebook príspevok

Líder poľskej ligy v októbri nenašiel v súťažnom stretnutí premožiteľa. Na začiatku mesiaca zdolalo mužstvo vedené 43-ročným slovenským kormidelníkom Legiu Varšava 3:1.

Pridalo aj víťazstvá nad Jagielloniou Bialystok (2:1), Arka Gdyňa (5:1) a remízu na ihrisku Korony Kielce (1:1).

Tabuľka Ekstraklasy

Ekstraklasa

    Na snímke slovenský tréner Michal Gašparík.
    Na snímke slovenský tréner Michal Gašparík.
    Gašparík dotiahol Górnik na čelo tabuľky. Vyhlásili ho za trénera mesiaca
    dnes 20:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Ekstraklasa»Gašparík dotiahol Górnik na čelo tabuľky. Vyhlásili ho za trénera mesiaca