VIDEO: Obranca zatiahol súpera za vlasy a dostal dištanc. Trénera Evertonu to nahnevalo

Obranca Evertonu Michael Keane si odpyká trojzápasový trest za to, že v stredajšom stretnutí anglickej futbalovej ligy s Wolverhamptonom zatiahol za vlasy útočníka Tolua Arokodareho.
Rozhodca mu po konzultácii s videom udelil červenú kartu. Everton sa proti tomu odvolal, ale komisia Futbalovej asociácie v piatok Keaneovi trest potvrdila. Podľa klubu je trojzápasový dištanc neprimeraný.
Keane, ktorý otvoril skóre zápasu v 17. minúte, bol vylúčený sedem minút pred koncom za stavu 1:1. V hlavičkovom súboji zatiahol Arokodareho zozadu za vlasy.
VIDEO: Keane zatiahol Arokodareho za vlasy
Tréner Evertonu David Moyes kritizoval rozhodnutie rozhodcov i komisie. "Som hrozne sklamaný a prekvapený. Asi som naštvaný hlavne na komisiu, ktorá má za to, že to bolo niečo na riešenie.
Musím sa tých troch spýtať. Poznám ich a čudujem sa, že to nejako nezhodili zo stola, "vyhlásil kouč na tlačovej konferencii pred sobotňajším stretnutím Anglického pohára proti Sunderlandu. Keane bude chýbať v tomto zápase a tiež v ligových dueloch proti Aston Ville a Leedsu.
"Dostal tri zápasy za niečo, za čo by nemal byť žiadny dištanc. Vadí mi hlavne ten VAR, nech tam bol ktokoľvek. Pískal to mladý rozhodca, pre ktorého to bol iba tretí alebo štvrtý zápas a VAR urobí niečo také hrozné.
Nemali sa do toho vôbec miešať, "povedal Moyes, ktorého tím doma nakoniec s posledným tímom tabuľky remizoval. Obranca Wolverhamptonu Ladislav Krejčí opustil ihrisko v 67. minúte po tom, ako po hlavičkovom súboji dopadol na kostrč.
VIDEO: Zranenie Krejčího
Everton dohrával zápas v deviatich, keďže v 90. minúte Jack Grealish ironicky zatlieskal rozhodcovi a dostal druhú žltú kartu počas štyroch minút.
VIDEO: Vylúčenie Grealisha