VIDEO: Carrick po remíze United kritizoval rozhodcu: Viac očividné to už nemôže byť

Sklamaní hráči Manchestru United.
Sklamaní hráči Manchestru United. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|21. mar 2026 o 09:27
Jeho zverenci dvakrát prišli o náskok.

Tréner anglického futbalového klubu Manchester United Michael Carrick sa po piatkovom ligovom stretnutí na ihrisku Bournemouthu (2:2) pustil do kritiky rozhodcu za jeho verdikty v zápase.

Kouč „červených diablov“ narážal najmä na rozhodnutia v pokutovom území, viaceré z nich neposudzoval ani systém VAR. Pri pozápasovom hodnotení posudzoval nejednotnosť pri takmer totožných udalostiach na oboch stranách trávnika.

„Moja prvotná myšlienka bola taká, že jedno z rozhodnutí bolo určite nesprávne. Za rovnakú vec raz bola penalta a raz nie. Išlo v podstate o identické udalosti, významné okamihy.

Nechápem, ako za jednu vec mohol nariadiť penaltu a za druhú nie. Je to šialené, nepochopiteľné a viac očividné to už ani nemôže byť,“ cituje agentúra AFP Carricka.

Jeho zverenci dvakrát prišli o náskok, aby si napokon s Bournemouthom delili body za remízu.

Hostia viedli štvrťhodinu pred koncom 2:1, ale v 78. minúte Harry Maguire fauloval vo vlastnej šestnástke Evanilsona, dostal červenú kartu a Eli Junior Kroupi z pokutového kopu zariadil vyrovnanie.

„Myslel som si, že od toho tu je VAR, aby veci ujasnil a tento systém bol konzistentný. Nie je to však koniec sveta, po prestávke sa vrátime silnejší,“ vyhlásil tréner Manchestru United.

Po neúplnom 31. kole je jeho tím v tabuľke na tretej pozícii so štvorbodovým náskokom na Aston Villu, ktorá má však zápas k dobru. V prípade udržania aktuálneho miesta by sa Manchester vrátil v nasledujúcom ročníku do Ligy majstrov.

    Sklamaní hráči Manchestru United.
    Sklamaní hráči Manchestru United.
    VIDEO: Carrick po remíze United kritizoval rozhodcu: Viac očividné to už nemôže byť
