Riaditeľ vyslovil osobný sen v pohárovej Európe. V lige sa chce tím pobiť medzi najlepšími

Veľmi dobré podmienky sme našli na kempe v Slovinsku, takisto kvalitných súperov, ktorých sila bolo nejaký level vyššie, než počas zimného sústredenia v Turecku. To bol zámer, aby i v tomto smere nastal nejaký progres," zhodnotil na tlačovej konferencii tréner Ondřej Smetana.

"Myslím si, že hráči splnili skoro všetko, čo bolo naplánované. Akurát trochu počasie narušilo úvod, keď tri-štyri dni pršalo. To obdobie sa potom čiastočne inak využilo.

"Aj v tejto oblasti sme boli aktívni. Chceli sme doplniť naše defenzívne rady i pridať kvalitu, čo sa podarilo. Hoci skúsený Köstl ešte potrebuje nejakú adaptáciu v tíme. Do ofenzívy sa vrátil Kelemen a nový prišiel Božík, aj z hľadiska nejakého plánu do budúcna.

Späť je Madleňák, kvalitný hráč, čo aj v Ružomberku predtým dokazoval, no po roku takisto sa musí ešte s mužstvom zžiť.

Celkove došlo k posilneniu kádra a nielen k jeho doplneniu, čo sa týka počtov. Ešte sa pracuje na príchode jedného hráča, ktorý by mužstvu pomohol, no tam asi budeme musieť počkať. Takýchto futbalistov nie je veľa na domácom trhu," dodal Smetana.

Novým mužom s kapitánskou páskou sa stal Martin Chrien. "Bolo to rozhodnutie trénera. Vnímam to tak, že kabína s tým súhlasí. Doteraz som nikde nebol kapitánom. Zväčša som totiž do mužstiev prichádzal ako mladší hráč," povedal 28–ročný futbalista.