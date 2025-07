Ružomberok chce zabudnúť na nevydarenú sezónu a vrátiť sa do top šestky. Hladík: Sme nachystaní

Príchody: Adrián Slávik – prestup FK Železiarne Podbrezová, Vojtěch Novák – prestup z Bohemiansu Praha 1905, Patrik Leitner – prestup z MŠK Žilina, Tomáš Buchvaldek – prestup z FC Hlučín, Martin Šulek – prestup zo Spartaka Trnava, Samuel Grigar – hosťovanie z FC Baník Ostrava, Antonio Giuliano Marek – návrat z hosťovania v Tatran Liptovský Mikuláš, Marko Kelemen – návrat z hosťovania v Gyirmote (Maď.), David Jackuliak – návrat z hosťovania v Baníku Ostrava B, Dávid Prekop – návrat z hosťovania vo Zvolene.

Odchody: Matej Madleňák – prestup do FC Košice, Samuel Lavrinčík – prestup do FK Jablonec nad Nisou, Štefan Gerec – prestup do MFK Dukla Banská Bystrica, Matúš Malý – prestup do Sigmy Olomouc, Rudolf Božík – hosťovanie do Považskej Bystrice, Viktor Úradník – hosťovanie do Zvolena, Lukáš Dvorský – hosťovanie do Zvolena, Ján Maslo – ukončenie hráčskej kariéry.