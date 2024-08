Rozprávke Ružomberka je koniec. Smetana len ťažko hľadal slová: Verili sme v malý zázrak

„Ospravedlňujem sa. Asi je toho na mňa moc,” hľadal Smetana slová pred kamerou STVR. „Zápas, ktorý sme mali priniesť do úspešného konca, no súper nás potrestal.”

Futbalisti spod Čebraťa vyhrali v odvete play-off o Konferenčnú ligu 3:1 nad FC Noah , no na postup to nestačilo.

Nielenže by sa po prvýkrát v klubovej histórii prebojovali do hlavnej súťaže jednej z prestížnych európskych líg.

Do odvety vstupoval s trojgólovým mankom. O to viac, že pred ňou skóroval v európskych zápasoch len raz za 540 minút.

Menší zázrak sa nekonal

Napriek početnej prevahe však nevydržali. V 88. minúte rozhodol o postupe arménskeho celku Matheus Aias.

Futbalisti Ružomberka po záverečnom hvizde padli na trávnik. Z vyčerpania, ale aj smútku.

„Taký je futbal,” priznal po zápase Smetana. Nemali sa však za čo hanbiť. Pred odvetou boli napriek negatívnemu skóre motivovaní.

„Hráči tomu verili. Každý deň viac a viac, že to dokážeme. Dnes by sa tu stal menší zázrak, ak by sa Ružomberok dostal do Konferenčnej ligy,” priznal český kouč pre STVR.