Vojaci na ihrisku či minúta ticha. Mexiko zdolalo Island pod prísnou ostrahou

V čase nepokojov po zabití drogového bossa Nemesia Rubéna Oseguery Cervantesa porazila mexická futbalová reprezentácia v stredajšom prípravnom zápase Island 4:0.
Stretnutie v Santiagu de Querétaro sa hralo pod prísnou ostrahou ozbrojených zložiek, pred výkopom stáli na ihrisku vojaci s mexickou vlajkou a zneli vojenské fanfáry. Aktéri tiež držali minútu ticha.
Po úmrtí 59-ročného vodcu kartelu prezývaného El Mencho sa v krajine strhla vlna nepokojov a násilností.
Mexiko bude o tri a pol mesiaca jedným z usporiadateľov futbalových majstrovstiev sveta, prezidentka Claudia Sheinbaumová zdôraznila, že fanúšikom nebezpečenstvo hroziť nebude.
VIDEO: Zostrih zápasu Mexiko - Island
Prípravný zápas na zaplnenom štadióne v Querétare sa začal poctou vojakom. Futbalisti potešili divákov štyrmi gólmi.
V prvom polčase sa presadili Richard Ledezma a Armando González, ďalšie dve trefy Islanďanom dali Jesús Gallardo a Brian Gutiérrez.
Šampionát v Mexiku, USA a Kanade sa začne 11. júna. Dve stretnutia by v Mexiku zohrali aj českí reprezentanti, ak postúpia z marcového play off.