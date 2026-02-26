Vojaci na ihrisku či minúta ticha. Mexiko zdolalo Island pod prísnou ostrahou

Mexiko sužujú nepokoje po smrti vodcu kartelu.

V čase nepokojov po zabití drogového bossa Nemesia Rubéna Oseguery Cervantesa porazila mexická futbalová reprezentácia v stredajšom prípravnom zápase Island 4:0.

Stretnutie v Santiagu de Querétaro sa hralo pod prísnou ostrahou ozbrojených zložiek, pred výkopom stáli na ihrisku vojaci s mexickou vlajkou a zneli vojenské fanfáry. Aktéri tiež držali minútu ticha.

Po úmrtí 59-ročného vodcu kartelu prezývaného El Mencho sa v krajine strhla vlna nepokojov a násilností.

Mexiko bude o tri a pol mesiaca jedným z usporiadateľov futbalových majstrovstiev sveta, prezidentka Claudia Sheinbaumová zdôraznila, že fanúšikom nebezpečenstvo hroziť nebude.

Prípravný zápas na zaplnenom štadióne v Querétare sa začal poctou vojakom. Futbalisti potešili divákov štyrmi gólmi.

V prvom polčase sa presadili Richard Ledezma a Armando González, ďalšie dve trefy Islanďanom dali Jesús Gallardo a Brian Gutiérrez.

Šampionát v Mexiku, USA a Kanade sa začne 11. júna. Dve stretnutia by v Mexiku zohrali aj českí reprezentanti, ak postúpia z marcového play off.

Reprezentácie

