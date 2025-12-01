Neúspešná kvalifikácia ho stála stoličku. Slovinská reprezentácia ukončila spoluprácu s trénerom

Matjaž Kek už nie je trénerom slovinskej futbalovej reprezentácie. Tamojší zväz (NZS) s ním po neúspešnej kvalifikácii na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku nepredĺžil spoluprácu.
Šesťdesiatštyriročný kormidelník pôsobil na lavičke národného mužstva už druhýkrát. Najskôr viedol Slovincov v rokoch 2007 až 2011 a po angažmánoch v kluboch sa vrátil v novembri 2018.
Po skončení skupinovej časti európskej kvalifikácie mu vypršal kontrakt a NZS sa ho rozhodol nepredĺžiť. „Zhodli sme sa, že po siedmich rokoch veľmi dobrého partnerstva, ktoré sa vyznačovalo úspešnou kvalifikáciou na ME 2024, nastal čas ukončiť našu spoluprácu.
Bez akéhokoľvek časového tlaku vyberieme nového trénera,“ citovala z vyhlásenia zväzu agentúra AFP. Meno nového trénera by malo byť známe do marca.
Slovinci boli v kvalifikácii na budúcoročný šampionát súčasťou štvorčlennej B-skupiny, v ktorej obsadili tretie miesto so štyrmi bodmi.
Z prvej priečky postúpili Švajčiari, miestenku v baráži si zaistili Kosovčania, ktorí budú v semifinále súperom Slovenska. Z poslednej štvrtej pozície sa vďaka výsledkom v Lige národov v baráži predstaví aj Švédsko.