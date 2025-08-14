Nepremenil penaltu a začali ho rasisticky urážať. Tottenham sa útočníka kategoricky zastal

LONDÝN. Tottenham Hotspur vo štvrtok uviedol, že sú „znechutení“ z online rasistických urážok, ktoré boli namierené proti francúzskemu útočníkovi Mathysovi Telovi po prehre v Superpohári UEFA proti Parížu Saint-Germain.
Víťazi Európskej ligy, Spurs, premrhali vedenie 2:0 a prehrali s európskym šampiónom PSG 4:3 po penaltovom rozstrele v dramatickom Superpohári v Udine.
Tel a holandský obranca Micky van de Ven nepremenili svoje penalty za Spurs počas rozstrelu.
„Sme znechutení rasistickými urážkami, ktoré Mathys Tel dostal na sociálnych sieťach po včerajšej prehre v Superpohári UEFA,“ uviedol klub v stanovisku.
„Mathys ukázal odvahu a statočnosť, keď sa prihlásil k zahraniu penalty, no tí, ktorí ho urážajú, nie sú nič iné než zbabelci – skrývajú sa za anonymnými používateľskými menami a profilmi, aby šírili svoje odporné názory.
Budeme spolupracovať s úradmi a sociálnymi sieťami, aby sme podnikli čo najprísnejšie kroky proti každému, koho sa nám podarí identifikovať. Sme s tebou, Mathys.“
Tel, 20, podpísal so Spurs trvalú zmluvu po štvormesačnom hosťovaní v klube Premier League z nemeckého Bayernu Mníchov v júni.