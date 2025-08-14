Nepremenil penaltu a začali ho rasisticky urážať. Tottenham sa útočníka kategoricky zastal

Mathys Tel.
Fotogaléria (10)
Mathys Tel. (Autor: REUTERS)
REUTERS|14. aug 2025 o 10:28
ShareTweet0

Tel ukázal statočnosť a odvahu, tvrdí klub.

LONDÝN. Tottenham Hotspur vo štvrtok uviedol, že sú „znechutení“ z online rasistických urážok, ktoré boli namierené proti francúzskemu útočníkovi Mathysovi Telovi po prehre v Superpohári UEFA proti Parížu Saint-Germain.

Víťazi Európskej ligy, Spurs, premrhali vedenie 2:0 a prehrali s európskym šampiónom PSG 4:3 po penaltovom rozstrele v dramatickom Superpohári v Udine.

Fotogaléria zo zápasu Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur (Superpohár UEFA)
Tottenham oslavuje gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA.
Cristian Romero strieľa gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA.
Cristian Romero strieľa gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA.
Micky van de Ven oslavuje gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA.
10 fotografií
Micky van de Ven oslavuje gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA. Micky van de Ven oslavuje gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA. Micky van de Ven oslavuje gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA. Tottenham oslavuje gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA. Micky van de Ven oslavuje gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA. Micky van de Ven oslavuje gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA.

Tel a holandský obranca Micky van de Ven nepremenili svoje penalty za Spurs počas rozstrelu.

„Sme znechutení rasistickými urážkami, ktoré Mathys Tel dostal na sociálnych sieťach po včerajšej prehre v Superpohári UEFA,“ uviedol klub v stanovisku.

„Mathys ukázal odvahu a statočnosť, keď sa prihlásil k zahraniu penalty, no tí, ktorí ho urážajú, nie sú nič iné než zbabelci – skrývajú sa za anonymnými používateľskými menami a profilmi, aby šírili svoje odporné názory.

Budeme spolupracovať s úradmi a sociálnymi sieťami, aby sme podnikli čo najprísnejšie kroky proti každému, koho sa nám podarí identifikovať. Sme s tebou, Mathys.“

Tel, 20, podpísal so Spurs trvalú zmluvu po štvormesačnom hosťovaní v klube Premier League z nemeckého Bayernu Mníchov v júni.

Ďalšie súťaže

Mathys Tel.
Mathys Tel.
Nepremenil penaltu a začali ho rasisticky urážať. Tottenham sa útočníka kategoricky zastal
dnes 10:28
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Nepremenil penaltu a začali ho rasisticky urážať. Tottenham sa útočníka kategoricky zastal