Budúci právnik útočí zľava cez nohu. Kľúčový hráč v ofenzíve, hovorí tréner ašpiranta na postup

Futbalisti FKM Nové Zámky zimujú na bronzovom stupienku tretej ligy Západ s päťbodovou stratou na vedúce béčko nikéligového Trenčína a dvojbodovou na druhú Myjavu.
Najlepšiu úvodnú tretinu jesennej časti však mali práve Nové Zámky, ktoré súťaž po šiestom kole viedli, no v rozlete ich vzápätí pribrzdil odložený domáci zápas proti Šali v nasledujúcom kole kvôli kvalifikačnému turnaju amatérov Regions Cup.
Vlani deviate mužstvo malo vstup do sezóny vynikajúci a v prvých troch kolách zvíťazilo bez inkasovaného gólu zakaždým v pomere 2:0. S Dunajskou Stredou B a Sencom doma, s rezervou Petržalky na ihrisku súpera. V 4. kole nasledovala cenná remíza v Prievidzi (1:1), no a v piatom víťazstvo 3:2 doma proti bratislavskej Rači.
Pod trinásťbodový zisk v prvých piatich kolách sa výraznou mierou pričinil nenápadný ofenzívny hráč, ktorý dal z úvodných desiatich gólov priebežného lídra rovnú polovicu.
Dvadsaťštyriročný pravák Matej Palacka sa zakaždým jedným gólom podpísal hneď pod prvé tri víťazstvá v pomere 2:0.
Proti Dunajskostredčanom s dvomi hráčmi áčka v zostave zvýšil na 2:0, v Petržalke otvoril gólový účet zápasu, no a pred vlastným publikom proti Sencu vymietol v 38. minúte po individuálnej akcii z ľavej strany exportným gólom na 2:0 šibenicu Patrika Švábeka.
„Prvá myšlienka bola iná, ale keď som si loptu hodil na pravú nohu ešte pred rohom šestnástky, z lavičky zaznelo - strieľaj. Tak som to skúsil,“ hovoril futbalový poctivec, ktorého zastihol Sportnet tesne pred štartom lietadla a odletom na dovolenku s vítaním Nového roka v Thajsku.
Proti Rači špeciálna motivácia
Novozámčan s treťou najvyššou jesennou minutážou, ktorého dal klub predminulú zimu na polročné jarné hosťovanie do štvrtoligového Imeľa, potom v 5. kole doma proti bratislavskej Rači (3:2) prispel k polčasovému náskoku 3:0 dvoma gólmi a minútu pred koncom mu pri striedaní doprial tréner Marián Süttő potlesk publika.
„Proti Rači som mal naozaj špeciálnu motiváciu, pretože pred časom som za ňu hral v druhej lige, no šancu som tam dostal iba v necelých štyroch stretnutiach,“ vrátil sa k svojej polročnej anabáze vo vtedy druholigovom FK Rača Bratislava rodák z Komárna, ktorý v hlavnom meste študuje na Univerzite Komenského a o necelý polrok by mal byť promovaný za právnika, keď skončí magisterské štúdium na právnickej fakulte.
V materskom KFC Komárno futbalovo rástol do deviatich rokov, potom sa rozvíjal v žiackych kategóriách vtedajšej Akadémie FC Nitra a v doraste FKM Nové Zámky.
„V druholigovej Rači sa trénovalo päťkrát do týždňa, no kvôli slabej minutáži som potom odišiel hrať radšej piatu najvyššiu súťaž do rakúskeho Wullersdorfu SK, kde sa mi vrátila chuť do futbalu.“
Vytlačil ho známy Brazílčan
Nasledovala ponuka z Nových Zámkov, ktoré vtedy prevzal nový majiteľ František Sucharda s jediným úmyslom – okamžite vrátiť FKM do tretej ligy Západ. „Po jeseni sme boli na prvom mieste štvrtej ligy a všetko išlo podľa plánu.“
Lenže vedenie nechcelo nechať pred jarnými odvetami absolútne nič na náhodu a v zime priviedlo napríklad z druholigových Malženíc ešte aj známeho tvorivého Brazílčana Clebera, alebo z rakúskej nižšej súťaže nitrianskeho ostrostrelca Matúša Pauknera a Matej Palacka sa pobral na hosťovanie k inému štvrtoligistovi do Imeľa.
„V Imeli som sa herne opäť chytil a nasledoval návrat do už treťoligových Nových Zámkov.“
Už je najlepším strelcom tímu
Zeleno-biele Nové Zámky s Andrejom Maťašovským v bráne dostali v 15 jesenných kolách najmenej, iba 16 gólov z celého 16-členného pelotónu, strelili ich však iba 21, pričom šesťgólový Matej Palacka je nejlepším strelcom priebežne bronzového tímu.
Gólostroj ofenzívneho ťahúňa sa po 5. kole sice zasekol, ale v dvanástom prišlo v susedskom derby zápase Nové Zámky – Veľké Ludince (1:0) z jeho kopačky trojbodové vykúpenie v 72. minúte, ktorému však predchádzala prvopolčasová zápletka a v 36. minúte aj Palackov nepremenený pokutový kop proti 19-ročnému Kristiánovi Zábojníkovi.
„Matej Palacka bol pre nás v jesennej časti naozaj kľúčovým hráčom v ofenzíve. Ako pravák hrá na ľavom krídle či zálohe tzv. cez nohu, no svojimi neúnavnými útočnými výpadmi dokáže na seba viazať neraz aj dvoch či troch hráčov súpera.
Najmä v úvode sezóny bol aj mimoriadne produktívny, ale potom si ho tréneri súperov začali všímať oveľa viac a často ho obrany zdvojovali.
Zapracovať ešte musí na vylepšení defenzívnej činnosti, no jeho prínos pre mužstvo, či už gólmi alebo finálnymi prihrávkami bol pre nás veľmi dôležitý,“ povedal na adresu pracovitého futbalistu asistent trénera FKM Nové Zámky Igor Obert.
Súperi ho viac prečítali
„S Novými Zámkami máme v tretej lige svoje ciele a áno, môžem povedať, že uplynulá jeseň v tretej lige mi vyšla nad očakávania.
V zápasoch som sa cítil dobre, v úvodných kolách sa mi darilo aj gólovo, no mrzí ma, že celkovo som nedal viac gólov. Na druhej strane, nejaké šance som pomohol vytvoriť pre spoluhráčov.
Poviem úprimne, po dobrej letnej príprave som si pred touto sezónou veril a mužstvu som chcel pomôcť ešte o čosi viac.
Napríklad v prvom polčase v Galante som mal za stavu 0:0 dve snáď stopercentné šance, no nepremenil som ich a nakoniec sme prehrali 2:0. Ten zápas ma naozaj dlho mrzel.
Pravdou však je i to, že po produktívnych prvých piatich kolách ma mali súperi prečítaného a doslova som cítil, že si ma všímajú oveľa viac a dôraznejšie.
Napríklad v šiestom kole v Malackách ma nebránil iba môj obranca, ale často sa sťahoval nižšie aj záložník na mojej strane a do šancí som sa dostával ťažšie.“
Po prehre s Trenčínom B nespal
„Do zimnej prípravy a odvetnej časti však pôjdem ešte s väčšou chuťou sa presadiť a svoj gólový účet by som chcel určite navýšiť na dvojciferné číslo,“ netají krídelník s nízkym ťažiskom a dobrou kľučkou, ktorému nedal dlho spávať ani zápas predposledného jesenného kola doma proti AS Trenčín B, v ktorom išlo o vedúcu priečku súťaže.
Po víťazstve 2:0 sa tešili hostia, ktorí sa stali po nezadržateľnom jesennom finiši nakoniec polovičným majstrom západniarskej tretej ligy.
„Veď práve, domáci zápas s béčkom Trenčína ma máta ešte aj teraz. Od 44. minúty sme však museli hrať bez vylúčeného Babu Ezekiela, napriek tom sme sa v polčasovej prestávke vyhecovali a do druhého polčasu vstúpili aktívne.“
Lenže v 48. minúte nepremenil inak dobre hrajúci Ádam Mészáros za stavu 0:1 pre hostí od Váhu penaltu. „Dobre hrajúci mladíci prvoligovej rezervy naše snaženie potom už postupne otupili a zápas o prvé miesto sme prehrali 2:0.“
Vynikajúca letná posila Nigérijčan Ezekiel Isaiah išla do súboja v strede poľa za červenú kartu snáď až zbytočne dôrazne. „Defenzívne šestky takto hrajú aj vo svetovom futbale, Ezekiel po letnom príchode každopádne veľmi vhodne vystužil náš stred poľa.
Posledný jesenný zápas KFC Komárno B – FKM Nové Zámky (0:3) bol pre neho poriadne pikantný.
„Áno, v Komárne žijem a s futbalom som v KFC začínal, preto som sa chcel ukázať v čo možno najlepšom svetle. Gólovo presadiť sa mi síce nepodarilo, ale k víťazstvu som prispel aspoň jednou asistenciou,“ uviedol cenný článok novozámockej ofenzívy.
Jesennú 21-gólovú produktivitu Nových Zámkov však možno označiť za slabšiu. Mimochodom, vedenie klubu z juhozápadu Slovenska robí pred jarným štartom na novinke – posile na hrot útoku.
Končia sny už v dvadsiatke?
Môže mať tvorivý ofenzívny hráč so schopnosťami prenikať za súperovu obranu v 24 rokoch ešte futbalový sen, zisťujeme.
„V dnešnom futbale je na nejaké veľké výzvy rozhodujúci vek od 17 do 20 rokov. Isté nezáväzné kontakty som síce po tejto jeseni zaznamenal, aktuálne som však zameraný jedine na môj terajší klub FKM Nové Zámky, s ktorým máme isté ciele.
Okrem toho je pre mňa podstatné dokončiť na jar štúdium práva, no a potom sa uvidí, ako ďalej s futbalom, ktorý chcem hrať naďalej,“ zakončil rozhľadený futbalista, ktorý mal na jeseň miesto nielen vo výbere ZsFZ na spomínanom Regions cupe, ale dokonca aj v Najlepšej jedenástke III. ligy Západ po hlasovaní všetkých trénerov, z ktorých mu dali svoj hlas štyria.
V ankete Sportnetu mali najväčšie zastúpenie práve Nové Zámky a miesto sa ušlo aj dvom exligistom, brankárovi Andrejovi Maťašovskému za sedem hlasov (najviac zo všetkých) a stopérovi Dominikovi Fótyikovi za štyri hlasy.