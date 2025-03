Valjent prekonal rekord Dubovského, na Mallorce sa cíti ako doma: Ľudia tu začínajú vnímať futbal

PALMA. Slovenský futbalista Martin Valjent je už stálicou RCD Mallorca a v španielskej La Lige nastupuje pravidelne. Dokázal to aj vytvorením nového slovenského rekordu v počte štartov v tamojšej najvyššej súťaži, keď minulú nedeľu prekonal zápis Petra Dubovského. V rozhovore pre TASR porozprával o svojom pôsobení na Baleárskych ostrovoch, prvom góle, ambíciách, prípadnom návrate na Slovensko či spoluhráčovi Dominikovi Greifovi.

Veľká česť Valjent si v minulotýždňovom stretnutí 26. kola pripísal už 152. štart v La Lige. Dubovský ich mal v rokoch 1993 až 2000 na konte 151, z toho 31 zápasov odohral v drese Realu Madrid a 120 za Oviedo. Pred 25 rokmi zomrel ako 28-ročný pri nešťastnej nehode na dovolenke v Thajsku.

"Je to pre mňa určite veľká česť, aj keď samozrejme je to iba v počte zápasov. Na Petra si spomínajú moji aj starší spoluhráči veľmi radi. Zanechal tu obrovskú stopu hlavne svojou kvalitou a v Oviede je to obrovská legenda. Takže pre mňa je to určite veľká česť a ja som hlavne šťastný, že môžem pravidelne nastupovať, že som zdravý a môžem mužstvu pomáhať každý víkend," uviedol 29-ročný obranca.

Martin Valjent v drese Mallorcy. (Autor: REUTERS)

Vidina Talianska Na Malorku prišiel v lete 2018, nasledujúcu sezónu i ročník 2020/2021 mužstvo pôsobilo v druhej lige. Za klub tak odohral už celkovo 233 duelov. Španielsko pritom podľa jeho slov nebolo prioritou číslo jeden. "Ja osobne som si nikdy ani nemyslel, že v Španielsku by som mohol hrať skrz moje futbalové charakteristiky. Tým, že som v 17 rokoch odišiel do Talianska, tak som mal skôr vidinu presadiť sa v talianskom futbale. Napokon prišla možnosť prísť hrať druhú španielsku ligu na Malorku, čo vtedy pre mňa bola veľmi veľká výzva a zmena. Napokon sa z toho vykľulo, že už som tú siedmu sezónu a verím, že aj naďalej tu budem fungovať," prezradil pre TASR Valjent.

Cítim sa tu ako doma Slovenský stopér je so svojím angažmánom spokojný, o čom svedčí aj fakt, že v januári tohto roka s klubom predĺžil kontrakt do roku 2029.

"Prežil som v klube aj lepšie, aj horšie chvíle. Klub veľmi dobre poznám, cítim sa tu ako doma a hlavne som šťastný, že stále napreduje, každou sezónou posúva latku o trochu vyššie a ja môžem byť toho súčasťou," pokračoval Valjent. O návrate na Slovensko zatiaľ nepremýšľa: "Aj tým, že som predĺžil kontrakt o štyri roky. Samozrejme, že to nevylučujem, ale ešte sa nad tým ani nezamýšľam. Uvidíme, čo futbal prinesie a tie rozhodnutia budem robiť asi časom." Mimo je aj odchod do inej z top európskych líg. "Aktuálne to nejako v hlave nemám. Podpisom zmluvy verím tomu projektu, ktorý má Mallorca. Španielsky futbal mám rád a myslím si, že časom mi aj prirástol k srdcu. Zatiaľ je to moja priorita," dodal Slovák.

Finále bol krásny zážitok Mallorca v uplynulých rokoch napreduje. Vlani sa prebojovala do finále Copa del Rey, kde podľahla Athleticu Bilbao v jedenástkovom rozstrele. "Myslím si, že minulú sezónu bol pohár naozaj krásna cesta. Bolo asi aj málo očakávané, že sa môžeme dostať až do finále. Snažili sme si to užiť od prvého kola až po finále. Bola to pre nás fantastická skúsenosť, aj vidieť ako ľudia na Malorke začínajú vnímať futbal stále viac a viac. Finále bol krásny zážitok, žiaľbohu sa nám nepodarilo zvíťaziť, čo by už bola čerešnička na torte," zaspomínal Valjent.

Superpohár nám nevyšiel K ďalšej trofeji bol tím z Baleárskych ostrovov blízko začiatkom januára, keď vo finále španielskeho Superpohára podľahol Realu Madrid. Ešte pred začiatkom nadstaveného času "biely balet" viedol len o gól, no potom si loptu do vlastnej siete nešťastne zrazil práve Valjent a na konečných 3:0 upravil v úplnom závere Rodrygo. "Superpohár nám, žiaľbohu, nevyšiel. Myslím si, že sme uhrali slušný zápas a v podstate sa rozhodol až v posledných minútach, keď sme prišli o šancu sa ešte doň nejak vrátiť. Ale zase to bolo niečo nové tým, že sa hrá v Arábii. Musí nám to predovšetkým slúžiť ako motivácia pokúsiť sa byť v takýchto súťažiach čo najčastejšie, pretože je to naozaj už ten najvyšší level," konštatoval Valjent.

Martin Valjent v zápase Real Madrid - RCD Mallorca v semifinále španielskeho Superpohára. (Autor: TASR/AP)

Pekné skúsenosti Na súboje s ťažkými súpermi ako Real, FC Barcelona či Atletico Madrid si už za tie roky zvykol: "Tým, že proti týmto mužstvám nastupujeme pravidelne v podstate už piatu sezónu, to vnímame normálne. Samozrejme, tie zápasy sú vždy špeciálne v tom, že sú to svetové veľkokluby a vždy je veľmi náročné proti nim získať body alebo zvíťaziť. Párkrát sa nám takýto veľmi pekný futbalový výsledok podaril. Sú to obrovské štadióny so skvelými fanúšikmi a sú to veľmi pekné skúsenosti, ale už to časom berieme ako ďalší ligový zápas."

Premiérový gól Mallorca momentálne figuruje na 7. mieste tabuľky a stále bojuje o miestenku v jednej z európskych pohárových súťaží. V náročnom zápase na pôde Sevilly koncom februára Valjent zariadil remízu 1:1, keď sa presadil v nadstavenom čase. V La Lige to bol preňho premiérový gól. VIDEO: Zostrih zo zápasu FC Sevilla - RCD Mallorca

"Určite to bol veľmi príjemný moment, konečne sa dočkať gólu aj v lige. Predovšetkým z toho pohľadu, že nám dopomohol aspoň k cennému bodu s ťažkým súperom a aj s mužstvom, ktoré je veľmi blízko nás v tabuľke. Bola to veľmi dôležitá remíza v poslednej minúte, takže na to budem rád spomínať, ale hlavne sa budem snažiť, aby to gólové skóre aj trošku narástlo, aby som sa nezastavil na tom jednom góle. Dúfam, že bude na čo spomínať aj naďalej a nejaký ten gól ešte pridám," poznamenal 29-ročný Slovák.

Greif dokazuje svoje kvality V roku 2021 prišiel do kádra aj jeho krajan - brankár Dominik Greif. Mať v tíme ďalšieho Slováka je pre Valjenta vzpruha. "Samozrejme, je skvelé mať po boku Slováka a máme vynikajúci, či už osobný vzťah alebo aj na ihrisku. Myslím si, že aj jeho veľkou zásluhou sa nám túto sezónu darí o niečo viac ako tie predošlé. Som veľmi rád, že sa mu darí, že si vydobyl svoju pozíciu a každým zápasom dokazuje svoje kvality. Po osobnej stránke je takisto skvelé môcť so Slovákom zdieľať každodenný život v zahraničí," uzavrel Valjent.