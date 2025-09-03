Šviderský bude pokračovať v Česku. Mládežnícky reprezentant prichádza z Almerie

S klubom podpísal trojročnú zmluvu.

PRAHA. Český futbalový klub 1. FC Slovácko získal do svojho tímu 22-ročného mládežníckeho reprezentanta Slovenska Martina Šviderského.

Účastník nedávnych majstrovstiev Európy do 21 rokov podpísal s klubom trojročnú zmluvu.

Šviderský v minulosti pôsobil v mládežníckej akadémii Manchestru United, naposledy bol súčasťou rezervného tímu španielskej Almerie.

„Martin je talentovaný hráč so skúsenosťami zo zahraničia a s potenciálom do budúcna. Veríme, že u nás urobí ďalší krok v kariére a stane sa dôležitou súčasťou nášho tímu,“ vyjadril sa tréner Slovácka Jan Kameník pre oficiálnu klubovú webstránku.

