Šviderský bude pokračovať v Česku. Mládežnícky reprezentant prichádza z Almerie

PRAHA. Český futbalový klub 1. FC Slovácko získal do svojho tímu 22-ročného mládežníckeho reprezentanta Slovenska Martina Šviderského.
Účastník nedávnych majstrovstiev Európy do 21 rokov podpísal s klubom trojročnú zmluvu.
Šviderský v minulosti pôsobil v mládežníckej akadémii Manchestru United, naposledy bol súčasťou rezervného tímu španielskej Almerie.
„Martin je talentovaný hráč so skúsenosťami zo zahraničia a s potenciálom do budúcna. Veríme, že u nás urobí ďalší krok v kariére a stane sa dôležitou súčasťou nášho tímu,“ vyjadril sa tréner Slovácka Jan Kameník pre oficiálnu klubovú webstránku.