Dúbravkov zákrok môže zmeniť sezónu klubu. Pri jeho cene patrí k najlepším prestupom

LONDÝN. Po záverečnom hvizde bol viackrát objektom televíznych kamier. Objímal sa so spoluhráčmi, tešil sa s fanúšikmi, aj si zhlboka oddýchol.
Martin Dúbravka odohral v Premier League ďalší úspešný zápas. Šancu na 49. čisté konto síce stratil na konci úvodného polčasu, no v závere toho druhého predviedol zákrok, o ktorom sa ešte veľa hovorí.
Aj vďaka nemu zvíťazilo Burnley na pôde Wolverhamptonu tesne 3:2, čo môže mať na konci sezóny obrovskú cenu v boji o záchranu.
"Burnley má tretiu výhru, ktorá môže byť na nezapletenie. Sú to nesmierne dôležité tri body. Môžu zmeniť celú sezónu," hovoril komentátor Sky Sports.
Reflexívny zákrok rukou
Burnley začalo proti poslednému tímu tabuľky veľmi dobre. V úvodnej polhodine strelil prvé dva góly v tomto ligovom ročníku 27-ročný záložník Zian Flemming.
Avšak, ešte do konca prvého polčasu "The Clarets" o nádejný náskok prišli. Dúbravka bol najskôr bez šance pri penalte Jorgena Stranda Larsena a následne z tesnej blízkosti presne hlavičkoval Marshall Munetsi.
Po zmene strán si slovenský brankár dobre postavil žrde pri priamom kope Jhona Ariasa a svoj najlepší z celkovo piatich zákrokov si schoval až na koniec.
VIDEO: Skvelý zákrok Martina Dúbravku v nadstavenom čase
Krátko po tom, ako striedajúci Lyle Foster strelil tretí gól Burnley, mohli domáci v 96. minúte vyrovnať, ale rodák zo Žiliny reflexívnym zákrokom ľavou rukou nedovolil skórovať Santiagovi Buenovi.
"Lopta išla do protipohybu, tesne nad zemou, ale Dúbravka to zvládol. Toto bol zákrok zápasu," vravel komentátor stanice Canal+ Sport Pavel Tylšar.
Burnley vďaka trom bodom poskočilo v tabuľke na 16. miesto, pričom dvakrát po sebe vyhralo v Premier League prvýkrát od apríla 2022.
"Myslím si, že sme hrali naozaj veľmi dobre. Aj preto som bol po prvom polčase sklamaný, lebo sme prišli o náskok. Za stavu 2:2 sme sa nezľakli a máme tri body, ktoré sú pre nás dôležité," povedal tréner Scott Parker.
Hodnotenie 9 z 10
Podľa portálu Transfermarkt má slovenský brankár trhovú hodnotu len milión eur, no aj v 36 rokoch dokazuje, že by tento údaj mal byť vyšší.
Je stabilnou jednotkou reprezentácie a v Premier League má po deviatich kolách na konte 38 zákrokov, čo je najviac zo všetkých brankárov v lige.
VIDEO: Oslavy futbalistov Burnley po zápase s Wolverhamptonom
Po zápase s Wolverhamptonom mu špecializovaný web Burnley Express udelil hodnotenie 9 z 10. Vyššie nedostal ani dvojgólový Flemming - rovnako 9.
"V závere vytiahol neuveriteľný zákrok, čím zabezpečil víťazstvo Burnley. Urobil tiež ďalšie dva alebo tri kľúčové zákroky," píše sa pri jeho známke.
Nováčik Premier League angažoval Slováka ako náhradu za mladého a perspektívneho Jamesa Trafforda, ktorý sa v lete vrátil do Manchestru City.
Prestupová suma na trase Newcastle – Burnley nie je oficiálne známa, no podľa Willa Lancastera z TBR Football malo ísť o dva milióny libier.
"Jeho zákrok bol naozaj výnimočný. Ak udrží klub v tejto súťaží, mohol by to byť jeden z najlepších podpisov dvojmiliónového hráča v histórii Premier League," napísal na sociálnej sieti X.
Parker povedal, že je na svoje mužstvo veľmi hrdý. Po zápase išiel oslavovať spolu s fanúšikmi, ktorí v hojnom počte obsadili Molineux Stadium.
"Všetci sme si to zaslúžili. Bol to neuveriteľný pocit, keď sme dali tretí gól. Mentalita tohto tímu ma neprestáva udivovať," priznal tréner.
Zajtra ráno ťa vyhodia
Tiež ho teší, že Burnley malo aj povestné šťastie, ktoré mu v tejto sezóne neraz chýbalo. Stačí spomenúť zápasy s Manchestrom United a Liverpoolom, ktoré rozhodli až premenené penalty v nadstavenom čase.
Kým Dúbravka a spol. prežívali po zápase príjemné chvíle, domáci fanúšikovia dali najavo svoju nespokojnosť. Wolves ako jediní zatiaľ nevyhrali, majú len dva body a čoraz častejšie sa bude skloňovať záchrana.
Diváci najskôr na adresu trénera Vitora Pereiru skandovali pokrik "zajtra ráno ťa vyhodia" a následne sa s ním dostali aj do výmeny názorov.
Situácia bola nepeknou dohrou dramatického zápasu, v ktorom domáci neboli horším tímom, ale aj kvôli Dúbravkovi napokon nezískali ani len bod.
"Pred dvoma mesiacmi spievali fanúšikovia moje meno, teraz chcú, aby ma vyhodili. Ak vyhráme dva alebo tri zápasy po sebe, všetko sa zmení.
Taký je futbal. Chápem ich frustráciu, no dnes urobil tím všetko pre to, aby vyhral a keby som bol fanúšikom, bol by som hrdý," povedal portugalský kouč.
Wolverhampton čakajú budúci týždeň pohárové povinnosti, keď v rámci osemfinále Anglického ligového pohára odohrá doma zápas s Chelsea.
Burnley je už z tejto súťaže vonku, a tak sa v najbližšom období môže sústrediť na ligové dianie. Čaká ho päť súbojov proti londýnskom klubom - postupne vyzve Arsenal, West Ham, Chelsea, Brentford a Crystal Paalce.