Patril medzi obávaných kanonierov. Zomrel legendárny hráč Tottenhamu

Vo veku 80 rokov zomrel bývalý legendárny futbalista Tottenhamu Hotspur Martin Chivers.
Angličan patril medzi obávaných kanonierov, v historickej tabuľke strelcov Spurs mu patrí štvrté miesto, v 367 súťažných zápasoch nastrieľal 174 gólov. Informovali o tom BBC a agentúra AFP.
Chivers prišiel do londýnskeho klubu v roku 1968 zo Southamptonu za 125.000 libier, čo bol vtedy britský prestupový rekord. S „kohútmi“ vyhral Pohár UEFA a dvakrát triumfoval v Ligovom pohári.
V Tottenhame pôsobil osem sezón, pričom viac gólov ako on strelili v celej histórii klubu iba Harry Kane (280), Jimmy Greaves (268) a Bobby Smith (208). V anglickej reprezentácii si pripísal 24 štartov a 13 presných zásahov.
„S hlbokým zármutkom oznamujeme úmrtie nášho bývalého legendárneho útočníka Martina Chiversa,“ uviedol klub Premier League vo svojom vyhlásení. „V tejto neuveriteľne smutnej chvíli vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť Martinovej rodine, priateľom a bývalým spoluhráčom.
Naši hráči budú mať počas dnešného večerného zápasu proti Bournemouthu čierne pásky na rukávoch. Odpočívaj v pokoji, Martin. Jeden z najväčších velikánov všetkých čias.“
Chivers odišiel z Tottenhamu v roku 1976, následne obliekal dresy Servette Ženeva, Norwichu a Brightonu. Hráčsku kariéru ukončil v roku 1983.