VIDEO: Deväťgólová prestrelka. Legendárna Marta dala vo finále dva góly

Vo finále na štadióne Estadio Rodrigo Paz Delgado sa Kolumbia ujala vedenia trikrát, no Brazília zakaždým dokázala odpovedať.

QUITO. Brazília úspešne obhájila titul na Copa América žien, keď v sobotu vo finále po dramatickom priebehu zdolala Kolumbiu 5:4 na penalty a získala svoj deviaty kontinentálny titul. Finálový zápas v Quite sa skončil po predĺžení remízou 4:4.

Odolná Kolumbia však znovu vyrovnala a poslala zápas do penaltového rozstrelu, kde napokon rozhodli skúsenosti Brazílie.

„Myslím si, že ženský futbal veľmi napreduje. Trendom je, že bude čoraz vyrovnanejší. Všetci sme si takýto zápas zaslúžili. Gratulujem aj Kolumbii,“ povedala Amanda Gutierres z Brazílie.

„Toto veľa znamená. Je to brazílsky štýl. Tá mentalita nikdy sa nevzdať. To je niečo, na čo sme hrdí. Pre Brazíliu to má obrovský význam.“

Obe mužstvá si v úvode vypracovali šance, no prvý gól padol v 25. minúte, keď Linda Caicedo zakončila peknú kombináciu presnou strelou k žrdi.

Brazília vyrovnala v nadstavenom čase prvého polčasu, keď Angelina s prehľadom premenila penaltu po faule Jorelyn Carabalí na Gio Garbelini, potvrdenom systémom VAR.