Marseille rieši problémy hneď po prvom zápase. Dvoch hráčov dal na prestupovú listinu

Adrien Rabiot.
Adrien Rabiot. (Autor: REUTERS)
REUTERS|19. aug 2025 o 21:06
ShareTweet0

Podľa správ francúzskych médií došlo medzi hráčmi k potýčke v šatni.

Francúzsky stredopoliar Adrien Rabiot a anglický krídelník Jonathan Rowe boli zaradení na transferovú listinu Olympique Marseille pre „neakceptovateľné správanie“ v kabíne po minulotýždňovej ligovej prehre na pôde Stade Rennais, informoval klub v utorok.

Podľa správ francúzskych médií došlo medzi hráčmi k potýčke v šatni po piatkovej prehre 0:1 v Rennes, hoci domáci odohrali väčšinu zápasu v oslabení.

„Toto rozhodnutie bolo prijaté pre neakceptovateľné správanie v šatni po stretnutí proti Stade Rennais FC, v súlade s technickým štábom a interným kódexom správania klubu,“ uviedol Marseille vo vyhlásení.

Rabiot aj Rowe prišli do Marseille minulý rok a patrili medzi pravidelných hráčov, ktorí pomohli klubu k druhému miestu v Ligue 1.

„Rozhodnutie bolo obom hráčom oznámené klubom v pondelok,“ dodal Olympique.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Adrien Rabiot.
    Adrien Rabiot.
    Marseille rieši problémy hneď po prvom zápase. Dvoch hráčov dal na prestupovú listinu
    dnes 21:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Marseille rieši problémy hneď po prvom zápase. Dvoch hráčov dal na prestupovú listinu