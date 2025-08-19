Marseille rieši problémy hneď po prvom zápase. Dvoch hráčov dal na prestupovú listinu

Francúzsky stredopoliar Adrien Rabiot a anglický krídelník Jonathan Rowe boli zaradení na transferovú listinu Olympique Marseille pre „neakceptovateľné správanie“ v kabíne po minulotýždňovej ligovej prehre na pôde Stade Rennais, informoval klub v utorok.
Podľa správ francúzskych médií došlo medzi hráčmi k potýčke v šatni po piatkovej prehre 0:1 v Rennes, hoci domáci odohrali väčšinu zápasu v oslabení.
„Toto rozhodnutie bolo prijaté pre neakceptovateľné správanie v šatni po stretnutí proti Stade Rennais FC, v súlade s technickým štábom a interným kódexom správania klubu,“ uviedol Marseille vo vyhlásení.
Rabiot aj Rowe prišli do Marseille minulý rok a patrili medzi pravidelných hráčov, ktorí pomohli klubu k druhému miestu v Ligue 1.
„Rozhodnutie bolo obom hráčom oznámené klubom v pondelok,“ dodal Olympique.