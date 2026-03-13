Marseille bojuje o Ligu majstrov na úkor Greifovho tímu. Rozhodol žolík z lavičky

Ligue 1 - 26. kolo
Marseille - AJ Auxerre 1:0 (0:0)
Gól: 79. Gouiri
Futbalisti Olympique Marseille predĺžili v Ligue 1 svoju víťaznú sériu. V piatkovom dueli 26. kola zdolali na domácom ihrisku AJ Auxerre 1:0.
Vďaka tretej výhre po sebe sa v tabuľke posunuli na tretiu priečku, ktorá zaisťuje priamu miestenku v Lige majstrov. Momentálne ju držia na úkor Olympique Lyon, v ktorom pôsobí brankár Dominik Greif.
Zápas proti zachraňujúcemu sa Auxerre rozhodol po akcii Igora Paixãa striedajúci žolík Amine Gouiri, pre ktorého to bol šiesty ligový gól v sezóne.