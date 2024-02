Fellaini ukončil profesionálnu kariéru. Bola to neuveriteľná cesta, tvrdí

"Oznamujem, že po 18 rokoch kariéry končím s profesionálnym futbalom. Bola to neuveriteľná cesta. Som veľmi vďačný, že som mohol robiť tento šport na najvyššej úrovni.

Som hrdý na to, čo som dosiahol. Bolo mi cťou hrať za belgickú reprezentáciu na OH 2008, ME 2016 a MS 2014 a 2018," napísal Fellaini na sociálnej sieti.