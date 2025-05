Štadión v Prešove pokrstia slovenské futbalistky. Jurigová: Už teraz vieme, že prekonáme rekord

POPRAD. Stredopoliarka Mária Mikolajová zdôraznila, že slovenské futbalistky podajú aj v poslednom domácom zápase Ligy C v Lige národov dobrý výkon.

Slovenky sú lídrom tabuľky 1. skupiny Ligy C, v doterajších štyroch zápasoch Ligy národov dosiahli plný počet bodov so skóre 14:0.

Pölten sa vrátila aj ku klubovej sezóne: „Bola úspešná. Vyhrali sme titul aj pohár. Hodnotím to pozitívne, som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou tímu.“

„Vieme, že sme favoritkami tejto skupiny, ideme do každého zápasu s tým, že chceme podať dobrý výkon. Chceme dávať góly, zlepšiť naše sebavedomie a byť nebezpečné.

Verím, že v tomto smere pomôžem tímu aj ja. Súpera však určite nepodceňujeme, pripravujeme sa na nich poctivo. Tréneri nám dávajú všetky možné informácie a my to plníme.“

Na zraz sa tešila aj útočníčka Nikola Rybanská. Najlepšia strelkyňa gréckej ligy chce pomôcť tímu k splneniu cieľu, ktorým je návrat do Ligy B.

Určite to nie je jednoduché. Stretávam sa s tým, ako tam dievčatá v úvodzovkách na mňa poľujú. Musím s tým bojovať.“

„Určite to nie je to jednoduché, keď ich stopérky sú naukladané pred bránou. Ale snažíme sa tam vždy nájsť cestu, aby tam ten gól padol. Samozrejme, musíme dávať pozor na ich brejky.“

Budeme musieť byť rýchle na lopte, nebezpečné pred súperovou bránkou. Ale hlavne sa dostávať do šancí a streliť góly. Hrať našu hru, čo nás zdobí v tejto skupine a verím, že potešíme fanúšikov, ktorí nás prídu podporiť,“ povedala Mikolajová a doplnila ju Rybanská:

„Je to aj o hlave. Verím, že strelíme rýchly gól, ktorý nám pomôže a bude sa nám hrať oveľa lepšie. Myslím si, že budú vychádzať z ich obranného bloku, ako to bolo v prvom zápase.

Máme taký malý sen, že prvýkrát by sa nám mohlo podariť aj vypredať štadión. Dievčatá chcú prezentovať, že aj ženský futbal vie byť zaujímavý,“ informovala mediálna manažérka Monika Jurigová.

„Už v tejto chvíli môžem povedať, že tento rekord v Prešove prekonáme. Veľmi sa tešíme, že to bude prvý oficiálny zápas v novej Tatran aréne. Tešia sa na to aj dievčatá.

V októbri minulého roka prišlo v Poprade v prvom kole play off o postup na ME 2025 proti Walesu (2:1) 2013 divákov.

Na divácku podporu sa tešia aj hráčky. „Mám z toho radosť. Verím, že si fanúšikovia nájdu cestu na štadión. Východné Slovensko je vždy prajné, určite nás podporia a budeme sa môcť rozlúčiť víťazstvom,“ skonštatovala Mikolajová a pridala sa aj Rybanská:

„Je to prvý oficiálny zápas a týmto by som chcela pozvať našich fanúšikov, aby prišli. Verím, že to bude zaujímavý duel a padne veľa gólov.“

Tabuľka skupiny 1