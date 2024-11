Vo Fulhame cítil aj krivdu. Rodák takmer prestúpil do veľkoklubu, chcel ho aj Slovan

Prvýkrát sa so zástupcami klubu stretol v januári tohto roka. Vedel, že po sezóne bude voľným hráčom a práve brankára zadarmo v Liverpoole hľadali.

Situácia vyzerala nádejne, no napokon séria rozhodnutí spôsobila, že sa Rodákovi zavreli dvere do mužstva šesťnásobného víťaza Ligy majstrov.

"Udialo sa to, že v klube skončil Jürgen Klopp a tréner brankárov povedal, že končí tiež. Neskôr mi volal, že ide do Saudskej Arábie a že by ma tam chcel.

Dlho sa to riešilo. Najskôr som do toho nechcel ísť a aj otec mi hovoril, že sa tam zakopem, ale napokon som si to rozmyslel," uviedol.

Pôvodne bolo pre Rodáka prioritou zostať v Anglicku. Mal ponuky zo Southamptonu, Ipswichu aj Leicesteru City, kde mal ísť na lekársku prehliadku.