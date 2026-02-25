V Mexiku pred MS vypukli nepokoje, Infantino je pokojný: Všetko je v poriadku

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino nemá pochybnosti ohľadom organizácie zápasov svetového šampionátu v Mexiku.
Povedal to v utorok pre agentúru AFP. Išlo o jeho prvé vyjadrenie k násiliu, ktoré prepuklo po zabití lídra drogového kartelu.
Mexiko je jednou z troch hostiteľských krajín majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla, spolu so Spojenými štátmi a Kanadou.
„Som si istý, že všetko je v poriadku. Bude to veľkolepé,“ povedal Infantino v kolumbijskom meste Barranquilla dva dni po tom, čo členovia kartelu rozpútali násilnosti i v dejisku MS v Guadalajare ako reakciu na to, že armáda zabila ich vodcu Nemesia „El Mencha“ Oseguera.
Pri operácii na jeho zadržanie na ranči neďaleko Guadalajary a následných zrážkach medzi bezpečnostnými zložkami a podozrivými členmi kartelu zahynulo najmenej 74 ľudí.
Podľa vlády bol len jeden z nich civilista, no obyvatelia aj turisti sa museli skrývať, keď ozbrojenci kartelu zablokovali cesty v 20 z 32 mexických štátov a podpaľovali vozidlá a podniky.
Zábery anarchie a násilia obleteli svet necelé štyri mesiace pred začiatkom majstrovstiev sveta, zatiaľ čo FIFA v pondelok odmietla situáciu komentovať.
Infantino sa pre AFP vyjadril počas podujatia Kolumbijskej futbalovej federácie. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová už skôr uviedla, že pre futbalových fanúšikov nehrozí žiadne riziko a situácia sa postupne vracia do normálu.
Guadalajara, hlavné mesto štátu Jalisco, bude hostiť štyri zápasy skupinovej fázy. Guvernér štátu Jalisco Pablo Lemus vylúčil možnosť, že by bola Guadalajara vyradená z turnaja z bezpečnostných dôvodov a vyhlásil, že absolútne nehrozí žiadne riziko zmeny v zozname dejísk.