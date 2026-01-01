Mintál sa vracia do starého pôsobiska. Nemecký klub neodradila ani kritika od legendy

Marek Mintál po dohode s Norimbergom na novej pozícii.
Marek Mintál po dohode s Norimbergom na novej pozícii. (Autor: X/ClubNachwuchs)
Sportnet|1. jan 2026 o 17:38
Neskôr svoje slová dovysvetlil.

Bývalý kanonier Marek Mintál sa vracia do svojho starého pôsobiska. Bude pôsobiť ako tréner útočníkov v akadémii druholigového Norimbergu.

Pre mnohých je tento krok prekvapením, nakoľko Mintál nedávno kritizoval pomery v klube.

„Každý rok počúvate, aký je niekto bomba, granát, brutálne dobrý. A potom na ihrisku nič nevidíte,“ uviedol Slovák k posilám nemeckého klubu v podcaste United Nürnberg.

Mintál neskôr vysvetlil, že z jeho strany nešlo o útok na klub, ale pohľad fanúšika a klubovej legendy.

Jeho úlohou bude v akadémii rozvíjať strelecké dovednosti útočníkov.

