Mintál sa vracia do starého pôsobiska. Nemecký klub neodradila ani kritika od legendy

Bývalý kanonier Marek Mintál sa vracia do svojho starého pôsobiska. Bude pôsobiť ako tréner útočníkov v akadémii druholigového Norimbergu.
Pre mnohých je tento krok prekvapením, nakoľko Mintál nedávno kritizoval pomery v klube.
„Každý rok počúvate, aký je niekto bomba, granát, brutálne dobrý. A potom na ihrisku nič nevidíte,“ uviedol Slovák k posilám nemeckého klubu v podcaste United Nürnberg.
Mintál neskôr vysvetlil, že z jeho strany nešlo o útok na klub, ale pohľad fanúšika a klubovej legendy.
Jeho úlohou bude v akadémii rozvíjať strelecké dovednosti útočníkov.