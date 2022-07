Hamšík začne novú sezónu bojom o superpohár, potom aj o skupinovú fázu Ligy majstrov

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Marek Hamšík odštartuje sezónu 2022/2023 v drese úradujúceho tureckého majstra Trabzonsporu sobotňajším zápasom o domáci superpohár proti Sivassporu na Národnom štadióne v Istanbule.

Tridsaťpäťročný bývalý kapitán slovenskej reprezentácie je zdravý a teší sa na ďalší ročník v Süper Lig aj v pohárovej Európe.



"Absolvovali sme testy a potom sme sa presunuli do Slovinska. Bola to klasická, tvrdá príprava, aká musí byť pred náročnou sezónou. Potom sme dostali pár dní voľna a pokračovali sme v príprave tentokrát v Rakúsku, kde to už bolo skôr herné sústredenie.