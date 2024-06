Banská Bystrica predstavila nového trénera, klub povedie bývalý hráč

BANSKÁ BYSTRICA. Marek Bažík sa stal novým trénerom MFK Dukla Banská Bystrica. Účastník Niké ligy o tom informoval na svojom webe. V uplynulom ročníku viedol Duklu Mário Auxt.

"Uvedomujem si, do akej funkcie nastupujem. Je to pre mňa veľká česť, no zároveň k tomu pristupujem veľmi zodpovedne, pokorne a s veľkým rešpektom. Je to zodpovednosť voči klubu, fanúšikom, mestu.

Dukla je klub, v ktorom som prežil veľa rokov, pracujú v ňom ľudia, ktorých mám rád. Už som v jednom rozhovore spomínal, že si ich vážim, aj pre to, čo pre klub urobili v ťažkých časoch.