Manchester United má náhradu za zraneného Eriksena, nová posila prichádza z Bayernu

MANCHESTER. Anglický futbalový klub Manchester United sa v závere prestupového obdobia posilnil o stredopoliara Marcela Sabitzera.

Rakúsky reprezentant prichádza na Old Trafford na hosťovanie z Bayernu Mníchov, v aktuálne štvrtom tíme Premier League by mal nahradiť Christiana Eriksena, ktorý bude pre zranenie členka chýbať minimálne do konca apríla.

Sabitzer, ktorý má na konte 68 štartov v národnom tíme, bude hosťovať v Manchestri do konca sezóny.

"Niekedy musíte urobiť rýchle a dôležité rozhodnutia. Od momentu, keď som prvýkrát počul o možnosti hrať za Manchester United, som vedel, že je to pre mňa to pravé. Som súťaživý hráč, chcem víťaziť a pomôcť klubu k dosiahnutiu vytýčených cieľov," citovala agentúra DPA novú posilu United.