Katalánci zmenili názor. Ter Stegen ostáva kapitánom FC Barcelona

BARCELONA. FC Barcelona znovu ustanovila Marca-André ter Stegena kapitánom prvého tímu po tom, čo v piatok oznámila, že brankár dal klubu súhlas zaslať jeho lekársku správu LaLige.
Oznámenie prišlo po tom, čo Ter Stegen odmietol tvrdenia, že je zodpovedný za neschopnosť Barcelony registrovať nových hráčov. Trval na tom, že jeho operácia chrbta a harmonogram zotavenia plne schválil klub.
Trojmesačná rehabilitácia Nemca spôsobila Barcelone nečakané problémy. Klub od neho chcel, aby podpísal dlhodobú práceneschopnosť, ktorá by im umožnila uvoľniť 80 % jeho platu až do polovice sezóny a splniť tak finančné pravidlá LaLigy, čím by získali priestor na registráciu nových hráčov.
Ter Stegen však na sociálnych sieťach oznámil, že bude mimo hry len tri mesiace, čo vedenie klubu nahnevalo, pretože podľa pravidiel LaLigy musí byť hráč mimo súťaž aspoň štyri mesiace, aby bol považovaný za dlhodobo zraneného.
Tento spor viedol vo štvrtok k tomu, že 33-ročný brankár prišiel o kapitánsku pásku.
Okamžitá rehablitácia Nemca
„Klub oznamuje, že hráč Marc-André ter Stegen podpísal potrebné povolenie na zaslanie lekárskej správy týkajúcej sa jeho operácie do La Ligy,“ uviedla Barcelona vo vyhlásení.
„Disciplinárne konanie bolo uzavreté a hráč je okamžite opäť kapitánom prvého tímu.“
Ter Stegen zdôraznil, že vedenie klubu bolo vždy informované o jeho liečbe a rehabilitácii.
„Rozhodnutie podstúpiť operáciu bolo prijaté po konzultácii s lekárskymi odborníkmi a plne schválené klubom,“ uviedol Ter Stegen v piatok vo vyhlásení na Instagrame.
„Okrem toho som verejne oznámil minimálny čas potrebný na zotavenie, ktorý mi stanovili renomovaní odborníci, a to vždy v koordinácii s klubom.“
Problémy s registráciou
Barcelona minulý mesiac podpísala 24-ročného brankára Joana Garcíu z mestského rivala Espanyolu, zatiaľ čo Marcus Rashford prišiel na hosťovanie z Manchesteru United.
Ani jeden z nich však zatiaľ nebol zaregistrovaný, pričom nová sezóna LaLigy štartuje 15. augusta.
Aj napriek tomu, že Ter Stegen podpísal povolenie, musí o jeho prípade stále rozhodnúť Lekárska komisia LaLigy. Ich odhad doby rekonvalescencie určí, či Barcelona môže časť jeho platu využiť na registráciu nových posíl.
Tento spor opäť poukazuje na finančné problémy Barcelony pri snahe registrovať nové posily.
Minulú sezónu sa klub obrátil na Španielsku národnú športovú radu so žiadosťou, aby im dovolila dohrať sezónu s Danim Olmom a Pauom Víctorom po tom, čo LaLiga vyhlásila, že ich nemôže zaregistrovať vzhľadom na stav účtovníctva klubu.