Kapitán Barcelony má kompletne roztrhnutú šľachu v kolene, musí podstúpiť operáciu

Kapitán FC Barcelona by mohol chýbať tímu do konca sezóny, podľa španielskych médií môže absentovať až osem mesiacov.





Vážnosť zranenia naznačil tréner Hansi Flick už po zápase: "Myslím si, že to bude vážne zranenie, keďže zostal ležať, ale počkáme si na ďalšie informácie. Sme z toho dosť smutní, no musíme to prijať.

Nie je to jednoduché. Nepáči sa mi to riešiť hneď po konci duelu. Najprv sa pozrieme na ter Stegena, ktorý je kľúčový hráč pre nás i nemeckú reprezentáciu."