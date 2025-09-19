Neuer je aj v 39 rokoch oporou Bayernu. Kompany: Vyžaruje z neho pokoj

Brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer. (Autor: TASR)
TASR|19. sep 2025 o 12:41
Brankár nemeckého šampióna dosiahol svoje sté víťazstvo v Lige majstrov.

MNÍCHOV. Skúsený nemecký futbalový brankár Manuel Neuer je aj vo veku 39 rokov oporou Bayernu Mníchov.

Tréner „Bavorov“ Vincent Kompany ho pred reportérmi pochválil a považuje ho za dôležitú súčasť tímu.

Rodák z Gelsenkirchenu sa v stredu pri víťazstve 3:1 nad Chelsea v 1. kole Ligy majstrov stal len štvrtým hráčom so stovkou triumfov v milionárskej súťaži.

Cristiano Ronaldo ich má na konte 115, Neuerov bývalý spoluhráč Thomas Müller o štyri menej a ďalší brankár Iker Casillas bol pri 101 triumfoch.

Kompany okrem jeho výkonov v zápasoch pochválil aj Nemcov prístup k tréningovému procesu.

„V kariére futbalistu sú momenty, v ktorých necítite žiadny tlak. Je to tak najprv na úplnom začiatku, a potom keď už ste dosiahli všetko čo sa dalo.

Nikto vám už tie trofeje nemôže zobrať a nikomu nemusíte nič dokazovať,“ opísal Neuerovu situáciu podľa agentúry DPA tréner Kompany.

Majster sveta z roku 2014 a dvojnásobný víťaz Ligy majtrov je však podľa jeho slov stelesnením ideálnej kombinácie sústredenosti a úplného pokoja.

„Má takú mentalitu. Stále chce byť najlepší, no zároveň z neho vyžaruje pokoj a ľahkosť,“ pochválil Neuera, ktorý oslávi v marci 40. narodeniny, belgický tréner.

Jeho zverenci zažívajú ideálny vstup do novej sezóny. Po troch zápasoch majú na konte plný počet bodov so skóre 14:2, v stredu k tomu pridali aj úspešnú premiéru v LM. Najbližšie ich čaká zápas na pôde Hoffenheimu (20.9).

    dnes 12:41
