Neuer kritizoval vedenie Bayernu. Bol to tvrdý úder, vraví brankár

Toto rozhodnutie som vôbec nepochopil. Zrazilo ma to k zemi," citoval majstra sveta z roku 2014 portál theathletic.com.

"Toto rozhodnutie ma prekvapilo. Bol to tvrdý úder. Informovalo ma o tom vedenie klubu. Táto správa prišla z ničoho nič a prekvapila aj Toniho.

Kapitán bavorského tímu uviedol, že to bola pre neho najtvrdšia rana v kariére.

"Mal som pocit, akoby mi vytrhli srdce. Toto je najbrutálnejšia vec, ktorá sa mi v mojej kariére stala. A to som toho prežil veľa, mám hrošiu kožu.

Ale to, čo sa stalo teraz, je úplne iný level. Všetci chalani v brankárskej skupine boli ako roztrhaní na kusy. Ľudia plakali. Myslím, že to hovorí za všetko. My brankári sme tím v tíme, ale každý miloval Toniho," dodal Neuer.