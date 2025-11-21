Prezident futbalovej federácie dostal dištanc. Reprezentantku svojej krajiny nazval tučnou

Manuel Arias.
Manuel Arias. (Autor: X / Grupo Elite 507)
TASR|21. nov 2025 o 19:29
ShareTweet0

Trest mu uplynie štyri týždne pred štartom šampionátu v USA, Mexiku a Kanade.

Prezident Panamskej futbalovej federácie Manuel Arias dostal opätovne polročný dištanc a pokutu vo výške 20.000 švajčiarskych frankov za nedostatok rešpektu k reprezentantke Marti Coxovej.

Vlani pred MS žien ju kritizoval a označil za „tučnú". Informovala o tom agentúra AP.

Arias nebude môcť vykonávať žiadne aktivity spojené s futbalom. Piateho decembra sa nebude môcť vo Washingtone zúčastniť na žrebe MS 2026.

Trest mu uplynie štyri týždne pred štartom šampionátu v USA, Mexiku a Kanade, na ktorý sa prebojovala aj Panama po víťazstve 1:0 nad Salvádorom.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) už v januári suspendovala Ariasa za urážku členky ženskej reprezentácie na šesť mesiacov.

Reprezentácie

Manuel Arias.
Manuel Arias.
Prezident futbalovej federácie dostal dištanc. Reprezentantku svojej krajiny nazval tučnou
dnes 19:29
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Prezident futbalovej federácie dostal dištanc. Reprezentantku svojej krajiny nazval tučnou