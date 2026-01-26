Rimania sa musia zaobísť bez francúzskeho stredopoliara. Utrpel svalové zranenie

Manu Kone v súboji s Lukom Modričom.
Manu Kone v súboji s Lukom Modričom. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. jan 2026 o 20:42
ShareTweet0

Mal by chýbať približne mesiac.

Francúzsky futbalista Manu Koné utrpel zranenie zadného stehenného svalu. V pondelok to oznámil jeho taliansky zamestnávateľ AS Rím, pričom 24-ročný stredopoliar má „vlkom“ chýbať približne mesiac.

O absencii informovala agentúra AFP odvolávajúc sa na talianske médiá.

Koné sa zranil počas nedeľňajšej remízy 1:1 s AC Miláno, po ktorej sa AS Rím dostal na tretie miesto tabuľky Serie A, pripomenula agentúra AFP.

Z ihriska odchádzal krívajúc a klub z talianskej metropoly v krátkom vyhlásení uviedol, že ide o druhý stupeň natrhnutia pravého zadného stehenného svalu.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Manu Kone v súboji s Lukom Modričom.
    Manu Kone v súboji s Lukom Modričom.
    Rimania sa musia zaobísť bez francúzskeho stredopoliara. Utrpel svalové zranenie
    dnes 20:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Rimania sa musia zaobísť bez francúzskeho stredopoliara. Utrpel svalové zranenie