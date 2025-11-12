United sa zameral na mladého Brazílčana. V Reale Madrid vysedáva na lavičke

LONDÝN. Anglický futbalový klub Manchester United údajne prejavil záujem o Endricka z Realu Madrid, informuje portál Goal.com.
„Červení diabli“ majú obavy o zdravotný stav slovinského útočníka Benjamina Šeška, ktorý sa zranil v sobotu pri remíze 2:2 na pôde Tottenhamu.
Devätnásťročný brazílsky útočník momentálne nefiguruje v preferovanej zostave španielskeho trénera Xabiho Alonsa a v Reale Madrid vysedáva na lavičke.
V aktuálnej sezóne odohral len 12 minút. Endrick údajne zvažuje dočasný odchod počas zimného prestupového obdobia, s blížiacimi sa majstrovstvami sveta chce mladík odohrať čo najviac zápasov.
V lete 2024 si splnil sen prestupom z brazílskeho klubu Palmeiras do Realu Madrid, no v prvej sezóne pod vedením Carla Ancelottiho odohral len 847 minút.
Po tom, ako Alonso v lete prevzal tím po Ancelottim, sa situácia pre mladého Brazílčana ešte zhoršila. „Posledné zápasy boli veľmi tesné, odkedy sa Endrick vrátil po zranení. Dúfam, že tie minúty čoskoro dostane.
Tréningy zvláda výborne, je pripravený, len musí prísť ten správny moment,“ citoval Alonsa portál Goal.com.