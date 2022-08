Ten Hag mal chuť vystriedať celé mužstvo. Potopil som tím, vraví De Gea

LONDÝN. Futbalisti Manchestru United zažívajú katastrofálny vstup do novej sezóny anglickej Premier League. Pred týždňom v úvodnom kole podľahli doma Brightonu 1:2 a v sobotu sa postarali o ďalšie veľké prekvapenie, keď prehrali na ihrisku Brentfordu hladko 0:4. Všetky štyri góly inkasovali už v prvých 35 minútach, chyby v obrane "červených diablov" potrestali postupne Josh Dasilva, Mathias Jensen, Ben Mee a Bryan Mbeumo. De Gea: Hrozný deň Zlyhal aj brankár David De Gea, ktorému najprv prešla ľahká strela Dasilvu pomedzi prsty a následne zle rozohral na obsadeného Christiana Eriksena, bývalého hráča Brentfordu, ktorému vzal loptu Mathias Jensen a strelil druhý gól domácich.

"Bol to hrozný deň. Cítim, že som potopil mužstvo," sypal si De Gea popol na hlavu. Prvýkrát po 30 rokoch sa tak ocitli United na chvoste tabuľky, po neúplnom 2. kole sú bez bodu a so skóre 1:6 na poslednej 20. priečke. Pre nového kormidelníka ManU Erika ten Haga je to krutý štart, po stretnutí ho fanúšikovia Brentfordu vyprevádzali chorálmi "Zajtra ráno ťa vyhodia".

"Všetci sme videli, čo sa dialo v zápase. Myslím si, že Brentford bol hladnejší po úspechu a my sme inkasovali góly po hrubých individuálnych chybách. Môžete mať dobrý plán do zápasu, no takéto chyby vám ho pošlú do koša. Podali sme slabý výkon, Man United nemôže dostať štyri góly za 35 minút," hneval sa ten Hag. Frustrovaný Ronaldo Už v prestávke vystriedal troch hráčov, vrátane novej posily - stopéra Lisandra Martineza. "Vymenil som troch hráčov, no najradšej by som vymenil celé mužstvo.

Nebudem hodnotiť výkony jednotlivcov, ktorých som striedal, to by nebolo fér voči tímu. Chcel som do neho priniesť novú energiu," vysvetlil holandský kouč. Ten nasadil do základnej zostavy aj Cristiana Ronalda, hoci portugalský kanonier nič nemení na svojich úmysloch opustiť Old Trafford a zamieriť do klubu, s ktorým si zahrá Ligu majstrov. Ronaldo odohral proti Brentfordu celý zápas, no výraznejšie sa nepresadil. Kamery viackrát zachytili jeho frustráciu. Po stretnutí si s ten Hagom nepodal ruku, ani mu nevenoval pohľad. "Ako tím sa nachádzame v zložitom procese. Samozrejme, očakávate iný štart do ligy.

Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)

Takýto vstup do sezóny sme si nepredstavovali. Vyzerá to tak, že všetko zlé z minulého ročníka sme si preniesli do toho nového. Musíme to rýchlo zmeniť," citovala kouča ManU agentúra AP. Najlepší výsledok proti United Londýnsky klub zdolal tohto súpera prvýkrát od roku 1938. Brentford zároveň vyrovnal najlepší výsledok, ktorý proti United v histórii dosiahol. Rovnakým výsledkom zvíťazil aj pred 86 rokmi. Po prvých dvoch ligových zápasoch má na konte štyri body.