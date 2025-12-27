Manchester United triumfoval po ťažkom boji. Museli sme trpieť, vraví tréner

Povianočné stretnutia anglickej Premier League sedia futbalistom Manchestru United. Na tzv. „Boxing day“ neprehrali pred domácim publikom 47 rokov a ich bilanciu v piatok nezlomil ani Newcastle.
O cenný triumf 1:0 sa postaral prvým gólom v drese „červených diablov“ dánsky obranca Patrick Dorgu.
Tréneri na oboch stranách počítali významné hráčske absencie, či už z dôvodu zranení alebo plnenia si reprezentačných povinností na Africkom pohári národov.
Zápas odtrpeli
Hráči Manchestru začali aktívnejšie a tribúny sa dočkali gólovej radosti v 24. minúte. Presný zásah Dorguho sa napokon ukázal ako rozhodujúci.
„Boli to dva zápasy v jednom. Museli sme spoločne trpieť na štadióne a počas stretnutia. Bolo to pre nás veľmi ťažké. V prvom polčase to bolo dobré, ale v druhom sme len bránili a snažili sa urobiť niečo s Cunhom. Dobré víťazstvo.
Po mnohých zápasoch som hovoril, že sme hrali dobre, ale nezískali sme tri body, no teraz to bolo presne naopak. Spoločne sme si to odtrpeli a napokon sme tento duel vyhrali.
Našli sme dôveru v rámci tímu v tom, ako vyhrávať stretnutia. To je dôležité,“ vyjadril sa tréner Manchestru Ruben Amorim pre oficiálnu klubovú stránku.
Newcastle dominoval
Newcastle v druhej 45-minútovke štatisticky dominoval, keď mal 76-percentné držanie lopty, ale z Old Traffordu si neodniesol ani jeden bod. Celkovo mali hostia až 16 pokusov na bránu. „Je to veľmi ťažké, pretože sme cítili reálnu šancu uspieť v tomto zápase.
Priveľa sme však strácali loptu, aby sme získali kontrolu nad dianím na trávniku. Druhý polčas bol v našom podaní oveľa lepší, vytvorili sme si šance. Som však extrémne sklamaný, nie je to prvýkrát v tejto sezóne.
Síce sme urobili krok dopredu z pohľadu výkonu, ale to momentálne nepotrebuje nik počuť,“ povedal otvorene v pozápasovom rozhovore kouč hostí Eddie Howe.
Jeho zverencom sa nedarí zbierať body u súperov, z ostatných 12 ligových duelov vyhrali len v jednom prípade. Pre Manchester je to cenná výhra pri absenciách Bruna Fernandesa, Bryana Mbeuma alebo Amada Dialla.
„Bola to dobrá strela. Nevedel som, či niečo také dokážem. Som však veľmi šťastný, že som prvýkrát skóroval na tomto štadióne. Bolo to úžasné. Zobral som si od trénera to, že mám pracovať na svojom sebavedomí a myslím si, že v tomto smere som si teraz viedol dobre,“ uviedol Dorgu na margo víťazného gólu.
Jeho tím v tabuľke poskočil na priebežné piate miesto s 29 bodmi, Newcastle nedokázal naplno bodovať v treťom stretnutí za sebou a s 23 bodmi je na 11. pozícii.