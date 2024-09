Na chabý Manchester sa nemohli pozerať tribúny ani majiteľ. Ten Hag: Nie som Harry Potter

Salah hovorí o konci v Liverpoole

"Myslím si, že všetko, čo chcete vidieť ako tréner, ste videli v tomto zápase," citovala Slota agentúra AFP.

Holandský kouč má za sebou prvú dôležitú skúšku na lavičke Liverpoolu. Role nástupcu Jürgena Kloppa sa v úvode ročníka zhostil výborne.

"Je to skvelý výsledok. Každý vie, že je to veľmi dôležité pre mesto, fanúšikov a pre trénera v jeho prvom zápase na Old Trafford. Sme veľmi šťastní z tohto výsledku. Ak chcete bojovať o ligový titul, je to takýto zápas, ktorý potrebujete vyhrať a som rád, že sa nám to podarilo," zhodnotil duel Salah.

Po vydarenom stretnutí potvrdil, že sezóna 2024/25 bude jeho poslednou v klube z Anfield Road.

"Mal som dobré leto a mal som dlhý čas pre seba, aby som sa pokúsil zostať pozitívny. Ako viete, je to môj posledný rok v klube. Chcem si to len užiť a nechcem na to myslieť. Chcem len hrať futbal a uvidíme, čo sa stane v budúcom roku."