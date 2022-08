Toto je len začiatok, hovorí Erik ten Hag po výhre nad Liverpoolom

"Chcel som vidieť odlišný prístup hráčov, a presne to som u nich na ihrisku videl. Toto je však len začiatok," uviedol po zápase tréner Manchestru Erik ten Hag, ktorý sa teší z prvých troch bodov v ročníku 2022/2023.

O góly "červených diablov" na domácom štadióne Old Trafford sa postarali Jadon Sancho a Marcus Rashford, hosťujúci Mohamed Salah už iba skorigoval výsledok.

"Začiatok duelu bol presne taký ako každý očakával, vrátane fanúšikov United. Vybehli na nás a boli o niečo agresívnejší ako my," povedal Jürgen Klopp.

"Počas rozcvičky bolo na štadióne najväčšie ticho, aké som tu kedy zažil. Fanúšikovia chceli niečo, čo by ich nabudilo a my sme im to dali," uviedol sklamaný obranca a kapitán škótskej reprezentácie Andrew Robertson.

Pred súbojom protestovali v Manchestri fanúšikovia United proti majiteľom klubu, americkej rodine Glazerovcov, ktorí vlastnia organizáciu od roku 2005.