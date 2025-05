Manchester United počíta straty. Akcie na burze klesli, zaplatí pokutu. Amorin asi zostáva

„Nemyslím si, že Amorim chce skutočne byť v Manchestri. Keď po zápase príde a povie ‚Odišiel by som zajtra bez akejkoľvek kompenzácie (ak by to klub požadoval, pozn. red)‘, tak mi to hovorí, že sa chce zmiznúť z tejto mizérie,“ povedal Merson.

Keď INEOS na čele s Jimom Ratcliffom kupovali akcie v klube, tak jeden share (z angl. akcia) stál 33 amerických dolárov. Aktuálne sa jeho hodnota pohybuje na úrovni 13 dolárov. Ešte pred otvorením burzy spadla celková hodnota inštitúcie o 150 miliónov dolárov.

Ak by United vyhrali vo finále EL nad Spurs, kvalifikovali by sa priamo do ligovej fázy LM. To by znamenalo finančnú injekciu v hodnote viac ako 100 miliónov libier, tvrdí expert na futbalové financie Kieran Maguire. V tejto sume sú zarátané odmeny od UEFA, príspevky za vysielacie práva aj od sponzorov.

Práve Adidas má podľa informácií Maguirea v zmluve klauzulu, ktorá červeným diablom prikazuje zaplatiť pokutu 10 miliónov libier v prípade, že sa dve sezóny po sebe nekvalifikujú do Ligy majstrov. Za celú sezónu nemecká firma prispieva do kasy klubu 90 miliónov, takže pokuta predstavuje výraznú finančnú záťaž.

Ako však pripomína Maguire, prehra so sebou prináša aj isté pozitíva. „Manchester United má klauzuly v hráčskych kontraktoch, ktoré v prípade neúspechu aktivuje a mnohým hráčom klesne plat o 15-25 percent. Videli sme to aj minulý rok, keď sa celkové náklady na platy znížili o 50 miliónov libier,“ povedal.