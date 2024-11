Amorim má za sebou víťaznú premiéru na Old Trafford. Bola to skutočná jazda, zhodnotil

MANCHESTER. Novému trénerovi futbalistov Manchestru United vyšla domáca premiéra víťazne, no vo štvrtok to bolo na Old Trafforde skôr o strachu o výsledok ako o "divadle snov". Zverenci trénera Rubena Amorima s ťažkosťami zdolali nórskeho oustidera FK Bodö/Glimt 3:2.

"Vidím, čo vidia všetci - dobré momenty, ťažké momenty. V závere to bol zmätok, keď sme sa snažili udržať výsledok. Ale chalani odviedli dobrú prácu. Behali, pressovali, snažili sa robiť veci, na ktorých sme pracovali posledné tri dni a vyhrali sme," priznal portugalský tréner.