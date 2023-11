Odmena za úspešnú sezónu. Manchester City zaznamenal rekordné príjmy

Za predchádzajúci ročník zaznamenali "The Citizens" príjmy až 712,8 milióna libier, čo je v prepočte približne 818 miliónov eur.

Zverenci trénera Pepa Guardiolu totiž nezískali iba prvenstvo v Premier League, no ovládli aj Ligu majstrov a pohárový FA Cup,s čím boli spojené aj štedré zárobky.

V porovnaní so sezónou predtým vykázal klub takmer dvojnásobný zisk, keď mal profit na úrovni 80,4 milióna libier, teda cca 90,2 milióna eur. "Stručne povedané, v minulej sezóne Manchester City dosiahol najlepší futbalový a komerčný rok svojej histórie. Sezóna bola potvrdením filozofie a trvalého prístupu, ktorý definoval klub, odkedy sa jeho výsosť Šejk Mansour stal v roku 2008 jeho správcom," uviedol šéf klubu Khaldoon Al Mubarak.

Hráči City v ostatných rokoch dominujú v anglickej Premier League, keď v ostatných šiestich sezónach získali až päť majstrovských titulov. Všetky pod taktovkou španielskeho kouča Guardiolu. Ligu majstrov vyhrali premiérovo až v predchádzajúcom ročníku.



Vlastník klubu Šejk Mansour patrí medzi najbohatšie osoby planéty, preto má Manchester City voľnú ruku pri získavaní elitných hráčov ako Erling Haaland, Kevin de Bruyne či Jack Grealish.

"The Citizens" za to čelili aj obvineniu z porušovanie finančných pravidiel Európskej futbalovej únie (UEFA) aj anglickej Futbalovej asociácie (FA), zatiaľ si za to však nemuseli odpykať žiadny postih.