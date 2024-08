Guardiola opäť prirovnáva Haalanda k Ronaldovi a Messimu: Jeho čísla sú neuveriteľné

Arsenal v uplynulej sezóne prehral s Aston Villou dvakrát a aj preto nezískal po 20 rokoch titul.

Za tromi bodmi ho v Birminghame nasmeroval gólom v 67. minúte striedajúci Leandro Trossard, belgický útočník dal šesť zo svojich 14 gólov v drese Arsenalu ako náhradník. Thomas Partey sa o desať minút neskôr postaral o pohodlnejší dvojgólový náskok.

"Keď sa nedostanete do základnej zostavy, je niekoľko spôsobov, ako sa dá na to zareagovať. Leo sa nahneval, ale nie pre to, že nehral, ale pre to, že nemohol ukázať, aký momentálne dobrý je. Ak by bol v základe, dopadlo by to rovnako. Predniesol veľký odkaz a stal sa príkladom pre tím i pre mňa," skonštatoval tréner Arsenalu Mikel Arteta.