Provokácie Manchestru City narastajú. Chcete vojnu? Máte vojnu, hovorí Guardiola

Nervozita sa počas stretnutia vystupňovala, keď najlepší strelec City Erling Haaland hodil loptu do obrancu Arsenalu Gabriela Magalhaesa a po záverečnom hvizde adresoval ostré slová manažérovi Arsenalu Mikelovi Artetovi, ktorého požiadal, aby "zostal pokorný".

Brazílčan Gabriel povedal, že Arsenal čaká na návštevu City, pričom rivalita medzi dvoma najlepšími tímami minulej sezóny sa vyostruje.

"Gabriel to na tlačovke po zápase povedal dokonale: toto je vojna, my (sme) tu na to, aby sme súpera provokovali, tlačili na neho," povedal Guardiola novinárom na otázku o Haalandovom počínaní.

"A na konci, čo môžete urobiť? Vyprovokovať ma? Dobre, som tam. Chcete vojnu? Máte vojnu... Taký typ výzvy, akou je výzva Arsenalu, tomu rozumiem."

Vedúce City, ktoré v sobotu zavíta do Newcastlu United, má pred Arsenalom dvojbodový náskok, keď z piatich zápasov získalo 13 bodov.

