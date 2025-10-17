Malajzia vyvodila dôsledky. Po kauze s neoprávneným štartom hráčov suspendovala funkcionára

KUALA LUMPUR. Futbalová asociácia Malajzie (FAM) v piatok suspendovala generálneho sekretára ako dôsledok kauzy o neoprávnených štartoch reprezentantov.
Zároveň oznámila, že zriadi nezávislú komisiu, ktorá prešetrí škandál ohľadom potrestaných zahraničných futbalistov.
FAM sa tento týždeň odvolala proti rozhodnutiu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) suspendovať sedem hráčov národného tímu na jeden rok. FIFA zároveň udelila FAM pokutu 440-tisíc dolárov.
Podľa vyšetrovania FIFA žiadny z potrestaných hráčov, ktorí pomohli Malajzii k víťazstvu 4:0 nad Vietnamom v júnovom kvalifikačnom zápase Ázijského pohára, nemal rodiča ani starého rodiča narodeného v Malajzii.
FAM odmieta, že by išlo o úmyselné pochybenie. „Zriadime nezávislý výbor, ktorý preskúma, čo sa presne stalo, aby sme mohli lepšie reagovať na všetky tieto otázky,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie Sivasundarama Sithamparama Pillaia, viceprezidenta FAM, ktorá podľa jeho slov s okamžitou platnosťou suspendovala generálneho sekretára Noora Azmana Rahmana, aby mohla komisia nerušene vykonávať svoju prácu.
Prípad teraz posudzuje odvolacia komisia FIFA, ktorá vydá konečné rozhodnutie. Medzitým Nepál vo štvrtok požiadal FIFA o zrušenie výsledku zápasu, v ktorom v marci prehral s Malajziou 0:2.