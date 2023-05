Haraslín zažil unikátny týždeň. Začalo sa to narodením dcéry

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín má za sebou týždeň plný osláv.

Začalo sa to narodením dcéry, pokračovalo ziskom českého majstrovského titulu so Spartou Praha a on sám mal v piatok 27. narodeniny.

„Je pravda, že tento týždeň bol náročný, ale boli to príjemné oslavy. Dá sa povedať, že som mal taký týždenný 'triple'. Veľmi ma to teší,“ povedal Haraslín v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Sparta získala majstrovskú trofej v českej najvyššej súťaži po deviatich rokoch. Haraslín považuje tento titul za jeden z najväčších úspechov v doterajšej kariére.