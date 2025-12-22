Len 18-ročný hráč Hamburgu súperovi zachránil život. Má šancu získať cenu

Futbalista Hamburgu Luka Vuškovič po zranení Rasmusa Kristensena počas zápasu proti Eintrachtu Frankfurt v 15. kole I. bundesligy vykonal skutok, ktorý súperovi zachránil život.
Dánsky obranca sa zrazil s bekom domáceho družstva Mirom Muheimom, po dopade na zem zostal nehybne ležať. Len 18-ročný Chorvát reagoval okamžite a Kristensenovi strčil prsty do úst, aby sa uistil, že mu nezapadol jazyk. Informoval o tom oficiálny web súťaže.
Dán sa po kontrole frankfurtským lekárskym tímom čoskoro postavil na nohy, no o chvíľu neskôr ho preventívne vystriedali. Duel sa skončil 1:1.
Vuškovič je v Nemecku na hosťovaní z Anglicka z londýnskeho Tottenhamu Hotspur. Zahral si už aj za seniorskú reprezentáciu Chorvátska. Za jeho príkladné výkony získal za október ocenenie "Nováčik mesiaca". Jeho pohotová reakcia mu možno vynesie aj cenu fair play za sezónu 2025/2026.
V tabuľke je pred vianočnou prestávkou vyššie Frankfurt, ktorý je na 7. priečke so stratou jediného bodu na pozície zaručujúce pohárovú Európu. Hamburg je z 18 tímov na 13. mieste.