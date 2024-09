Legenda Uruguaja Luis Suarez ukončí reprezentačnú kariéru, je najlepším strelcom v histórii

Bývalý hráč FC Liverpool a FC Barcelona má na konte 142 štartov v reprezentačnom drese a so 69 gólmi je najlepší strelec histórie Uruguaja.

"V piatok to bude môj posledný zápas za moju krajinu. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale robím ho s pokojným svedomím, že do záverečného duelu reprezentačnej kariéry dám maximum," uviedol Suarez na tlačovej konferencii.