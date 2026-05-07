Jeden z najlepších brazílskych brankárov oslávi jubileum. Mal výnimočnú schopnosť chytať penalty

Claudio Taffarel, ktorý 8. mája oslávi šesťdesiatku, sa považuje za jedného z najlepších brazílskych brankárov všetkých čias.
Dlhoročná opora brazílskej futbalovej reprezentácie, ktorá v súčasnosti pôsobí ako tréner brankárov, má na konte viac než 100 medzinárodných zápasov a okrem iného zohral kľúčovú úlohu pri víťazstve Brazílie na majstrovstvách sveta v roku 1994.
Profesionálnu kariéru začal v roku 1985 v klube Sport Club Internacional v rodnej Brazílii a následne pôsobil v kluboch Parma Calcio 1913, AC Reggiana 1919, Clube Atlético Mineiro a Galatasaray SK. V roku 2003 ukončil kariéru po svojom druhom pôsobení v Parme.
Hrdina penaltového rozstrelu v semifinále majstrovstiev sveta vo Francúzsku proti Holandsku v roku 1998 bol známy ako racionálny, efektívny a spoľahlivý brankár. Medzi jeho hlavné prednosti patrili rýchle reflexy a pokoj v bráne, ako aj výnimočná schopnosť chytať penalty.
Jeho svalnaté nohy, ktoré si posilnil v mladosti pri hraní plážového volejbalu, mu umožňovali silný odraz a vysoké výskoky napriek nižšej postave, čo mu pomáhalo aj pri chytaní penált.
Preslávil sa aj rýchlym vybiehaním z bránkovej čiary, ako aj citom a technikou pri spracovaní lopty, keďže v mladosti hrával na poste útočníka.
Spolu s futbalistom Dunga odohral Taffarel najviac zápasov za Brazíliu na majstrovstvách sveta. Osemnásťkrát stál medzi žrďami na šampionátoch v rokoch 1990, 1994 a 1998.
Celkovo odohral 113 reprezentačných zápasov, v ktorých inkasoval 75 gólov. V roku 1994 pomohol svojej krajine získať titul majstrov sveta, keď ho Taliani vo finále dokázali v penaltovom rozstrele prekonať iba dvakrát.
Získal aj striebornú medailu na letných olympijských hrách v roku 1988 v Južnej Kórei.
V máji 1999 sa Taffarel rozhodol ukončiť medzinárodnú kariéru. Skúsený brankár už predtým reprezentačnú kariéru raz ukončil, a to v roku 1995 po chybe vo finále Copa América proti Uruguaju.
Vtedy ho ostro kritizoval aj predseda brazílskej federácie Ricardo Teixeira, no Taffarel sa do reprezentácie v marci 1997 vrátil.
Rodák z Santa Rosa má nemeckých a talianskych predkov. Je kresťan, ktorý svoju vieru aktívne šíri, a má 17 detí, z ktorých 15 je adoptovaných.