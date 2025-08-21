Suárez zaskočil za chýbajúceho kamaráta Messiho. Miami je ako obhajca už v semifinále

Futbalisti Interu Miami Lionel Messi (vpravo) a Luis Suárez sa tešia z gólu proti Nashvillu.
Futbalisti Interu Miami Lionel Messi (vpravo) a Luis Suárez sa tešia z gólu proti Nashvillu. (Autor: TASR/AP)
21. aug 2025 o 14:56
V semifinále sa predstavia štyria účastníci americkej MLS.

MAMI. Uruguajský futbalový útočník Luis Suárez premenil v stredu dva pokutové kopy a zariadil víťazstvo amerického Interu Miami 2:1 nad mexickým Tigres UANL a postúpili do semifinále Leagues Cupu.

Hviezdny Lionel Messi, ktorý sa zotavuje zo svalového zranenia, zápas vynechal.

Argentínčan sa vrátil do súťažného diania po dvojtýždňovej pauze v sobotu, keď ako striedajúci hráč skóroval v ligovom stretnutí proti Los Angeles Galaxy (3:1). Asistent trénera Javier Morales uviedol, že klub nechcel riskovať jeho zdravie.

Suárez otvoril skóre v 20. minúte po nešťastnom zákroku Javiera Aquina, ktorého v pokutovom území zasiahla do ruky centrovaná lopta.

V druhom polčase vyrovnal Ángel Correa, no v 87. minúte opäť Aquino zase zahral rukou v šestnástke a nasledovala druhá penalta, ktorú Suárez premenil.

Tréner Interu Javier Mascherano dostal červenú kartu za protesty počas polčasovej prestávky.

Miami sa v semifinále stretne 27. augusta s floridským rivalom Orlandom City, ktoré na penalty vyradilo mexickú Tolucu.

Druhú semifinálovú dvojicu tvoria tiež americké družstvá. Hráči Seattlu Sounders prešli na penalty cez mexický Club Puebla futbalisti a Los Angeles Galaxy zdolali Pachucu 2:1. Za Sounders pre zranenie nehral slovenský stredopoliar Albert Rusnák mladší.

Víťazi semifinále a víťaz tretieho miesta sa kvalifikujú do Ligy majstrov zóny CONCACAF, pričom víťaz Leagues Cupu získa priamy postup až do osemfinále.

