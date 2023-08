Koniec už po mesiaci? Enrique vraj zvažuje odchod z PSG

To by znamenalo, že Luis Enrique by síce mal v klube Mbappého, ale nemohol by ho postaviť a zároveň by nemohol kúpiť adekvátnu posilu, keďže klub by nezískal peniaze za Mbappého odchod.

K dusnej atmosfére údajne prispievajú i informácie o možnom zemetrasení vo funkcionárskych kruhoch.

Vyústením takejto reťazovej reakcie by mohol byť taktiež odchod španielskeho kouča, ktorý predtým podpísal s PSG kontrakt do roku 2025.